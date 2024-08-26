«Всколыхнет рынок»: Иордания станет выгодным хабом для российских туристов
Перспективы развития туризма в Иордании во многом зависят от обстановки на Ближнем Востоке, заявил в эфире НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
Прямые перелеты между Россией и Иорданией всколыхнут рынок, однако спрос на это направление среди россиян будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, отметил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в разговоре с НСН.
В системе бронирования Royal Jordanian появились прямые рейсы из России в Иорданию. С 15 октября авиакомпания намерена дважды в неделю, по вторникам и пятницам, совершать полеты между Москвой и Амманом. Стоимость перелета в одну сторону будет начинаться от 37 тысячи рублей, туда-обратно – от 59 тысяч рублей. Также с весны 2024 года между столицами двух государств по воскресеньям совершает полеты Jordan Aviation. По словам Голова, поездки в Иорданию не пока пользуются у россиян высоким спросом.
«Направление развивается, они понимают перспективы. Но все будет зависеть от того, как будет обстоять ситуация на Ближнем Востоке. Некоторые туроператоры и раньше предлагали страну для путешествий, однако направление было непопулярным. Прямые перелеты всколыхнут рынок, дадут возможность туроператорам работать по отелям. Дальше нужно будет смотреть. Большим спросом у трудящихся Иордания пока не пользуется, скорее, Амман может стать перевалочным хабом. Возможно, кто-то будет летать в Грузию через Амман, поскольку это будет дешевле», – заявил он.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил «Радиоточке НСН», что в 2024 году для россиян открылись такие направления как Северная Корея и Вьетнам, также стали более доступны Черногория и Кипр.
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