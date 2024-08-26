«Всколыхнет рынок»: Иордания станет выгодным хабом для российских туристов

Прямые перелеты между Россией и Иорданией всколыхнут рынок, однако спрос на это направление среди россиян будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, отметил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в разговоре с НСН.

В системе бронирования Royal Jordanian появились прямые рейсы из России в Иорданию. С 15 октября авиакомпания намерена дважды в неделю, по вторникам и пятницам, совершать полеты между Москвой и Амманом. Стоимость перелета в одну сторону будет начинаться от 37 тысячи рублей, туда-обратно – от 59 тысяч рублей. Также с весны 2024 года между столицами двух государств по воскресеньям совершает полеты Jordan Aviation. По словам Голова, поездки в Иорданию не пока пользуются у россиян высоким спросом.