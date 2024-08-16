Иордания возобновит прямое авиасообщение с Москвой с 15 сентября
Иордания намерена нарастить турпоток в королевство из России, Китая, Индии и некоторых стран Африки, заявил иорданский министр туризма Мокарам Аль-Кейси, сообщает РИА Новости.
В этой связи возобновится прямое авиасообщение между Амманом и Москвой с 15 сентября 2024 года.
«Мы не можем конструктивно говорить о туризме без прямого авиасообщения», — заметил министр.
Он также напомнил об особых отношениях, сложившихся между королем Иордании Абдаллой II и президентом РФ Владимиром Путиным, которые, по его словам, должны положительно отразиться на развитии туризма.
Ранее стало известно, что из Сочи запустят прямые авиарейсы в Иорданию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru