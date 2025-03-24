Посмотреть на цветение сакуры в Японии обойдется в 200 тысяч рублей

По его словам, российские туристы могут отдохнуть в Японии в среднем за 200 тысяч рублей.

«Япония - недешевая страна. Сейчас у нас нет прямого авиасообщения, но есть два варианта перелетов: один со стыковками через Ближний Восток (Дубай, Доха, Абу-Даби) и со стыковками в Китае (зачастую Пекин или Шанхай). С появлением китайских стыковок цены на перелет немножко снизились – сейчас перелет туда-обратно обойдется от 50 тысяч рублей. Также появилось больше групповых программ, цены на которые начинаются от 150 тысяч рублей за неделю проживания. Получается, что недельный отдых в Японии с перелетом обойдется в районе 200 тысяч рублей. Очереди в японское посольство носят сезонный характер. У россиян есть какая-то идея, мол, все поехали, и я поеду. Надо понимать, что сакура цветет в разных районах Японии в разное время. Однако всем хочется получить фотографию цветущей сакуры на фоне горы Фудзияма, которая, как и сакура, является символом Японии. Во время цветения сакуры цены на проживание и туристические программы вырастают, но не критично», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН рассказал, что турагентства в 2025 году ожидают увеличение числа бронирований путевок в Тунис в пять раз, а также снижение цены на 15%.

