«Без визы и недорого!»: Туроператоры назвали страны-лидеры по брони на лето у россиян

«Ряд туроператоров планирует продать до 30-40% летних туров в популярные страны до конца апреля. Хайнань является безвизовым, относительно недорогим с точки зрения размещения и пребывания на курорте. Еще один фактор, влияющий на популярность - это то, что китайские авиакомпании наращивают перевозку. Безусловным лидером по-прежнему остается Турция, на которую придется 70% всего туристического трафика летом. Также там фигурирует Египет. В отличие от расхожего мнения, по климату и по температуре воды летом там сезон. С апреля у ряда перевозчиков будет расширение полетных программ в Шарм-Эль-Шейх. Конечно же, круглогодичными остаются Таиланд и Арабские Эмираты, куда будут доступны скидки. При этом перевозчики не только сохраняют зимнюю модель расписания перелетов, но и даже увеличат их в летний период. Сюда я бы добавил Вьетнам - туда перевозки тоже существенно вырастут с апреля, так что он будет отбирать трафик у Таиланда», - рассказал он.

По его словам, самые бюджетные предложения этим летом доступны в Эмиратах и Египте, а вот ценовая вилка на Хайнань достаточно большая.