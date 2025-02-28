«Кения, Иордания, Марокко»: В туротрасли ждут расширения географии полетов к лету

По его словам, туроператоры надеются на появление прямого авиасообщения к лету между Россией и рядом стран.

«У нас недавно появились прямые рейсы в Иорданию. Недельный пакет, включая перелет и проживание в хороших отелях, стоит в районе 100 тысяч рублей. Летом добавится больше туров в Турцию – не только в Анталию, но и в Бодрум. Из необычного еще – эфиопские авиалинии летают через Аддис-Абебу по всему африканскому континенту. Кроме того, очень интересная экскурсионная программа по Ирану, где очень дружественно относятся к россиянам. Также мы надеемся на запуск прямого авиасообщения с островом Занзибар, с Филиппинами и Малайзией. Местные власти уже давно пробивают возможность запуска прямого перелета в Россию. Надеюсь, ближе к лету у них получится», - заключил Арутюнов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян рассказал НСН, что Вьетнам привлекает россиян интересной экскурсионной программой, красивыми пляжами и дешевизной нахождения в стране.