«Нужны гибкие системы»: Почему строительство отелей в РФ оказалось провальным

В России назрела необходимость переоценки планов в туристической сфере, заявила НСН Наталья Костенко.

Не нужно гнаться за тем, что было запланировано пять лет назад, условия изменились и необходим переход к гибким системам, заявила НСН зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

Госкорпорация «Туризм.РФ» свернула 90 из 131 проекта новых отелей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты РФ. В их числе курорты «Зеленый мыс» (Иркутская область, 10,2 млрд руб.), «Коприно Посад» (Ярославская область, 7,6 млрд), «Речкуновский» (Новосибирская область, 5,7 млрд), «Калининград» (4,8 млрд) и «Тринити» (Ставропольский край, 3,35 млрд). Причиной стали заканчивающиеся у инвесторов деньги, рост стоимости строек, а кроме того, для части объектов не нашлось земли. По мнению Костенко, данная ситуация сегодня характерна не только для туризма, но и сферы строительства в целом.

«Ситуация со стройкой сложная во всей стране, а не только в туризме. Если посмотреть на реализацию госконтрактов в регионах, то при их завершении у многих проектов возникают проблемы, которые, в том числе, заканчиваются посадками. Ситуация сейчас нестабильная и в том, что касается ценообразования на строительные материалы, на кадровые ресурсы, на финансы. Поэтому туризм тут только один аспект сложившейся в целом по отрасли ситуации», – отметила Костенко.

По словам парламентария, бизнес ищет пути выхода из этой ситуации, но и у государства назрела необходимость для переоценки прежних стратегий развития, в том числе в сфере туризма.

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«Не нужно гнаться за тем, что было запланировано пять лет назад. Тогда и сейчас условия различаются. Я считаю, что настало время провести переоценку прежних планов развития в пользу альтернативных, более гибких систем, использовать стратегии управления туристическими потоками. Иными словами, управление инвестициями должно быть увязано с пониманием, куда едут туристы, и созданием альтернативных путей распределения этих потоков. Инвестор по-хорошему должен строить там, где есть экономика. Поэтому задача государства понять, куда направлены потоки туристов, и с учетом этого просчитывать экономику более внимательно, чтобы у инвестора повышалась хотя бы окупаемость», – считает Костенко.

В качестве примера парламентарий привела ситуацию с разлитием нефти в Анапе, где из-за этого курорты на два года столкнулись с незагруженностью, в то время, как в Темрюкском районе ровно такие же пляжи, ориентированные на семейный отдых территории, но при этом нет никаких средств размещения.

«Но туда почему-то не привлекают инвесторов. Поэтому нам и нужна запланированная альтернатива. Чтобы в случае, если в Анапу поехать нельзя, у людей была возможность поехать на аналогичный курорт, соотносимый и по цене, и по качеству», – добавила Костенко.

По словам депутата, подвижки в правильном направлении уже есть.

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«Сейчас Минэк серьезно взялся за маршруты, их пока делают регионы. Но я думаю, впоследствии то, что сделали регионы, можно докрутить и сделать из этого мультимодальные маршруты, с удобными пересадками и логистикой, которая облегчит доступ для граждан. За счет массовой организации туристов можно будет сделать более доступное предложение как для них, так и повлиять на окупаемость для инвесторов. То есть хотя бы какие-то издержки будут сокращены», – резюмировала Наталья Костенко.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал НСН, почему россияне отказываются от санаторно-курортного отдыха.

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ФОТО: ТАСС
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