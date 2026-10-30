Не нужно гнаться за тем, что было запланировано пять лет назад, условия изменились и необходим переход к гибким системам, заявила НСН зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

Госкорпорация «Туризм.РФ» свернула 90 из 131 проекта новых отелей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты РФ. В их числе курорты «Зеленый мыс» (Иркутская область, 10,2 млрд руб.), «Коприно Посад» (Ярославская область, 7,6 млрд), «Речкуновский» (Новосибирская область, 5,7 млрд), «Калининград» (4,8 млрд) и «Тринити» (Ставропольский край, 3,35 млрд). Причиной стали заканчивающиеся у инвесторов деньги, рост стоимости строек, а кроме того, для части объектов не нашлось земли. По мнению Костенко, данная ситуация сегодня характерна не только для туризма, но и сферы строительства в целом.

«Ситуация со стройкой сложная во всей стране, а не только в туризме. Если посмотреть на реализацию госконтрактов в регионах, то при их завершении у многих проектов возникают проблемы, которые, в том числе, заканчиваются посадками. Ситуация сейчас нестабильная и в том, что касается ценообразования на строительные материалы, на кадровые ресурсы, на финансы. Поэтому туризм тут только один аспект сложившейся в целом по отрасли ситуации», – отметила Костенко.

По словам парламентария, бизнес ищет пути выхода из этой ситуации, но и у государства назрела необходимость для переоценки прежних стратегий развития, в том числе в сфере туризма.