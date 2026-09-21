У Россиян действительно сейчас в топе самобытные регионы со своей историей и культурой, особенно активно растет Дагестан и Бурятия. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Популярность поездок, знакомящих с культурой и традициями народов страны, заметно выросла, сообщили «Известиям» в турагрегаторах. Среди востребованных направлений — Карелия, Якутия, Калмыкия и другие регионы. Особенно интересны программы, где погружение в историю края сочетается с природными маршрутами и активным отдыхом. Ромашкин подтвердил этот тренд и раскрыл, как регионы участвуют в продвижении и привлечении туристов.

«В каждом регионе есть какой-то набор достопримечательностей, которые нельзя обойти. В Карелии — это Кижи, деревянное зодчество. В Якутии — это музей Мамонта. Так что регионы концентрируют свои программы продвижения вокруг тех достопримечательностей, которые, с одной стороны, уже хорошо известны и могут генерировать потоки туристов, с другой, осторожно пробуют не такие раскрученные объекты. Здесь как в моде — каждый год нужны новинки», — рассказал он.