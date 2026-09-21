Кижи, мамонты и Байкал: В какие регионы едут россияне за этнотуризмом
Сергей Ромашкин раскрыл НСН, что в Дагестан россияне едут увидеть древнейший город-ровесник Рима, в Бурятии гуляют по берегу Байкала, а в Якутии идут в музей Мамонта.
У Россиян действительно сейчас в топе самобытные регионы со своей историей и культурой, особенно активно растет Дагестан и Бурятия. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
Популярность поездок, знакомящих с культурой и традициями народов страны, заметно выросла, сообщили «Известиям» в турагрегаторах. Среди востребованных направлений — Карелия, Якутия, Калмыкия и другие регионы. Особенно интересны программы, где погружение в историю края сочетается с природными маршрутами и активным отдыхом. Ромашкин подтвердил этот тренд и раскрыл, как регионы участвуют в продвижении и привлечении туристов.
«В каждом регионе есть какой-то набор достопримечательностей, которые нельзя обойти. В Карелии — это Кижи, деревянное зодчество. В Якутии — это музей Мамонта. Так что регионы концентрируют свои программы продвижения вокруг тех достопримечательностей, которые, с одной стороны, уже хорошо известны и могут генерировать потоки туристов, с другой, осторожно пробуют не такие раскрученные объекты. Здесь как в моде — каждый год нужны новинки», — рассказал он.
Также Ромашкин раскрыл, что сильно растет популярность у Дагестана и Бурятии, в том числе из-за природы, кухни и национального колорита.
«Одна из уже взошедших туристических звезд — это Дагестан. Там находится древнейший город на территории России — Дербент. Он ровесник Рима, ему 2000 лет. Туристам интересно прикоснуться и к крепостям Дербента, и к старинным мечетям. Здесь и национальная кавказская кухня. Также среди популярных направлений Якутия, Карелия, Бурятия. В Бурятии, с одной стороны, туристов привлекает берег Байкала, не такой затоптанный, как противоположный иркутский, с другой стороны, уникальная бурятская культура. Вот здесь как раз можно говорить про этнотуризм. Здесь присутствует и религиозный аспект, так как в Бурятии преобладает буддистская религия. Так что это тоже одна из растущих точек на карте», — подытожил он.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян раскрыл НСН, что россияне этим летом выбирали автобусы для перемещения по стране, так как авиация «просела», нарастить перевозки на железной дороге можно только ограниченно, а обслуживать свой автомобиль было сложно из-за ситуации с топливом.
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