Нельзя говорить конкретно о спаде интереса к санаторному отдыху в России, так как в целом идет снижение числа поездок по стране в связи с урезанием трат на развлечения и отдых. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Россияне стали терять интерес с санаторно-курортному отдыху: за январь-август количество гостей в некоторых здравницах юга страны упало на 3,5% в годовом выражении, Северного Кавказа — на 2,6%, а продолжительность отдыха в целом сократилась на 3,1%, пишет «Коммерсант». Также стало сокращаться и время пребывания гостей с 10-14 дней до недели. Ромашкин раскрыл, что идет просадка по всем типам отдыха.

«Отдых не подорожал в санаториях, он подешевел в региональном разрезе. Регион-лидер — кавказские Минеральные воды — подорожал на 10%. В Краснодарском крае по итогам года минус 3-4%. То есть здесь санатории подешевели. В Подмосковье, в Московской области удорожание в пределах 4-5%. Динамика привязана к региону, а не к типу отдыха. Мы в целом видим, что количество поездок в стране будет чуть меньше, чем год назад. Это касается всех сегментов и отдыха: и пляжного, и санаторного, и экскурсионного. Мы связываем замедление спроса с экономикой. Наши туристы стали больше экономить, сокращают шоппинг, посещение кинотеатров. Наверное, по итогам года будет небольшой спад в 2-3% по внутреннему туризму. Авиабилетов за 8 месяцев по России тоже купили меньше на 3%», — рассказал он.