Рост цен до 10%: Почему россияне отказываются от санаторно-курортного отдыха
Сергей Ромашкин раскрыл НСН, что в Минеральных водах отдых в санаториях подорожал на 10%, а в Краснодарском крае подешевел на 3%, так же и с размещением в отелях — динамика зависит от региона.
Нельзя говорить конкретно о спаде интереса к санаторному отдыху в России, так как в целом идет снижение числа поездок по стране в связи с урезанием трат на развлечения и отдых. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
Россияне стали терять интерес с санаторно-курортному отдыху: за январь-август количество гостей в некоторых здравницах юга страны упало на 3,5% в годовом выражении, Северного Кавказа — на 2,6%, а продолжительность отдыха в целом сократилась на 3,1%, пишет «Коммерсант». Также стало сокращаться и время пребывания гостей с 10-14 дней до недели. Ромашкин раскрыл, что идет просадка по всем типам отдыха.
«Отдых не подорожал в санаториях, он подешевел в региональном разрезе. Регион-лидер — кавказские Минеральные воды — подорожал на 10%. В Краснодарском крае по итогам года минус 3-4%. То есть здесь санатории подешевели. В Подмосковье, в Московской области удорожание в пределах 4-5%. Динамика привязана к региону, а не к типу отдыха. Мы в целом видим, что количество поездок в стране будет чуть меньше, чем год назад. Это касается всех сегментов и отдыха: и пляжного, и санаторного, и экскурсионного. Мы связываем замедление спроса с экономикой. Наши туристы стали больше экономить, сокращают шоппинг, посещение кинотеатров. Наверное, по итогам года будет небольшой спад в 2-3% по внутреннему туризму. Авиабилетов за 8 месяцев по России тоже купили меньше на 3%», — рассказал он.
Также собеседник НСН раскрыл, насколько дороже стало размещение в отелях в самых популярных регионах.
«Если брать, например, Москву и Петербург, то здесь просадка по отелям минус 1-2%. В сочинских отелях в среднем минус 7-8% год в году. По Калининграду тоже где-то минус 5%. Но, например, города Золотого Кольца в небольшом плюсе на 4-5%. Сейчас принято объяснять какие-то проблемы в туризме ситуацией с авиаперелетами, но мы видим снижение спроса и в тех регионах, которые не связаны с авиаперелетами, например, Ленинградская область или Подмосковье», — отметил он.
При этом Ромашкин подчеркнул, что внутренний туризм стабильно растет последние шесть лет, однако бывают просадки по некоторым годам, так как многие россияне отдыхают не каждый год.
«Кстати, сейчас мы уже продаем санатории, и отели на 2027 год. Динамика заметно лучше, чем текущая. Дело в том, что многие наши туристы ездят не каждый год, поэтому бывает хороший год хороший, а бывает — менее удачный. Внутренний туризм с 2021 года растет на 10-12% каждый год. За 6 лет мы выросли, наверное, процентов на 50. Таким темпом требуется какая-то стабилизация», — отметил он.
Ранее Ромашкин раскрыл НСН, что у россиян сейчас в топе самобытные регионы со своей историей и культурой, особенно активно растет Дагестан и Бурятия.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВС РФ освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку
- Нужны десятки лет: Пальмовое масло на побережье Тамани сравнили с пластиком
- Онищенко призвал поспешить с вакцинацией от гриппа
- Володина вновь избрали председателем Госдумы
- Рост цен до 10%: Почему россияне отказываются от санаторно-курортного отдыха
- «С возрастом риски растут»: Онищенко призвал не переносить болезнь на ногах
- Только серые схемы: На ком скажется запрет на вывоз из РФ миллиона в наличке
- Кравцов: В России появится удостоверение учителя
- «Боль в горле — главный маркер»: Как распознать подвид ковида «Эрис»
- Россиянам назвали самый эффективный способ поиска работы