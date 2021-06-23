В Бурятии ввели локдаун из-за COVID-19
Бурятия стала первым регионом России, в котором ввели локдаун из-за COVID-19. С 27 июня по 11 июля в республике будет действовать режим нерабочих дней, сообщает пресс-служба правительства региона. Закрытыми окажутся все предприятия за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ. Соответствующее решение 23 июня принял оперативный штаб республики. Режим нерабочих дней введен из-за тяжелой ситуации с COVID в регионе. Число заболевших коронавирусом в республике растет пятую неделю подряд.
Также будет ограничен доступ в места отдыха, в том числе и в район озера Байкал. Для детей до 14 лет выход на улицу будет разрешен только в сопровождении взрослых.
Ожидается, что подробный список всех ограничений будет опубликован 24 июня в указе главы республики Алексея Цыденова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Совфед принял закон о защите от списания минимального дохода должника
- Голикова: в Крыму растут темпы заболеваемости COVID-19
- В Бурятии ввели локдаун из-за COVID-19
- В Кремле отрицают риск дефицита вакцин от COVID-19
- СМИ: Валерий Леонтьев перенес две операции
- Совет Федерации утвердил изменение границ Петербурга
- Песков заявил, что в России жёстко контролируют производство вакцин от коронавируса
- Москва и Санкт-Петербург обновили рекорды по количеству смертей от коронавируса
- Российский корабль Черноморского флота выстрелил по британскому эсминцу
- Новый штамм коронавируса «дельта» завезен в Словакию из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru