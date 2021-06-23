В Бурятии ввели локдаун из-за COVID-19

Бурятия стала первым регионом России, в котором ввели локдаун из-за COVID-19. С 27 июня по 11 июля в республике будет действовать режим нерабочих дней, сообщает пресс-служба правительства региона. Закрытыми окажутся все предприятия за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ. Соответствующее решение 23 июня принял оперативный штаб республики. Режим нерабочих дней введен из-за тяжелой ситуации с COVID в регионе. Число заболевших коронавирусом в республике растет пятую неделю подряд.

Также будет ограничен доступ в места отдыха, в том числе и в район озера Байкал. Для детей до 14 лет выход на улицу будет разрешен только в сопровождении взрослых.

Ожидается, что подробный список всех ограничений будет опубликован 24 июня в указе главы республики Алексея Цыденова.