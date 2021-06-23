На Кубани введут обязательную вакцинацию

Работники сферы услуг и туризма должны привиться от COVID-19 до 23 августа. В организациях должно быть минимум 60% вакцинированных.

Ранее обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан захотели ввести в Омске. Замминистра здравоохранения Омской области Александр Ахрамович рассказал, что Роскомнадзор готовит соответствующий документ.

