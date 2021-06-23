На Кубани введут обязательную вакцинацию

В Краснодарском крае введут обязательную вакцинацию против коронавируса для сотрудников туристической отрасли и для других сфер, в которых идет тесный контакт с людьми, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram.

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Работники сферы услуг и туризма должны привиться от COVID-19 до 23 августа. В организациях должно быть минимум 60% вакцинированных.

Ранее обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан захотели ввести в Омске. Замминистра здравоохранения Омской области Александр Ахрамович рассказал, что Роскомнадзор готовит соответствующий документ.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Краснодарский КрайВакцинацияВакцина
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