На Кубани введут обязательную вакцинацию
В Краснодарском крае введут обязательную вакцинацию против коронавируса для сотрудников туристической отрасли и для других сфер, в которых идет тесный контакт с людьми, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram.
Работники сферы услуг и туризма должны привиться от COVID-19 до 23 августа. В организациях должно быть минимум 60% вакцинированных.
Ранее обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан захотели ввести в Омске. Замминистра здравоохранения Омской области Александр Ахрамович рассказал, что Роскомнадзор готовит соответствующий документ.
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