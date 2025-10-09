Как добавил собеседник НСН, лучше всего приобретать туры в Южную Корею через турагентства.

«Желательно покупать билеты в турагентстве, оно подберет правильный комплект документов. Туристы, которые купили билеты в турагентстве, не приезжают без страховки. К тем, кто едет без страховки, тоже будут вопросы. Минимальная сумма страховки, по которой мы отправляем в Южную Корею – 50-60 тысяч долларов на человека. Это покрывает 99% заболеваний. Ни одного случая, чтобы в Южной Корее развернули туриста, который купил тур через турагентство, нет. Отмечу, что при необходимости всегда нужно быть готовым показать документы», - заявил Мкртчян.

По его словам, в некоторых случаях вопросы к российским туристам могут возникнуть в Китае. Поводом для запроса дополнительных документов, к примеру, может стать длительное пребывание в Турции.

«Когда россияне въезжают в Китай, китайские пограничники могут задать вопросы, если до этого, люди, к примеру, два-три месяца были в Турции. Это не означает, что в Китай не пустят. Но зададут вопросы: с какой целью были в Турции. Если человек говорит, что работал по найму, важно предъявить документальное подтверждение», - объяснил он.

Ранее генеральный директор туристической компании VCP Travel Михаил Абасов сообщил, что любые дефекты загранпаспорта - ключевого документа для пересечения границы - могут стать причиной для отказа во въезде в другое государство, передает «Радиоточка НСН»

