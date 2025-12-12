СМИ: Блиновская попала в привилегированный отряд в колонии

Осужденную блогера Елену Блиновскую направили в «блатной» отряд в женской колонии во Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Королеву марафонов распределили в 10 отряд, считающийся... привилегированным», - отмечает издание.

По данным СМИ, в этом отряде женщины-заключенные выполняют самую легкую работу.

Ранее Блиновскую приговорили к 4,5 года заключения. Блогера признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денег, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
