СМИ: Блиновская попала в привилегированный отряд в колонии
12 декабря 202511:46
Осужденную блогера Елену Блиновскую направили в «блатной» отряд в женской колонии во Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Королеву марафонов распределили в 10 отряд, считающийся... привилегированным», - отмечает издание.
По данным СМИ, в этом отряде женщины-заключенные выполняют самую легкую работу.
Ранее Блиновскую приговорили к 4,5 года заключения. Блогера признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денег, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Традиции и разделение»: Директор «Ленкома» о годе работы в театре и его будущем
- СМИ: Блиновская попала в привилегированный отряд в колонии
- Костин: РФ выстояла волну санкций из-за суверенной фининфраструктуры
- В FIDE предложили допустить россиян к командным соревнованиям
- В Донбассе и Новороссии пресекли диверсии с химикатами
- ЦБ подает иск против Euroclear о взыскании убытков
- «Две смерти и одно дело»: Куда сбежал из России продюсер «Ласкового мая» Разин
- Над российскими регионами сбили пять беспилотников ВСУ
- Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в дела Европы
- «Позиция Европы не важна»: Почему Турция не отдаст Украине С-400
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru