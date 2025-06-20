В Европе призвали не пускать в Шенгенскую зону участников СВО

В документе речь идёт о россиянах, которые «работают или работали в российских вооруженных силах или других вооруженных группах, действующих от имени режима».

«Государства-члены Шенгенского соглашения должны предпринять все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы этим лицам не разрешалось подрывать нашу безопасность или свободно передвигаться в пределах Шенгенской зоны», — подчеркнули министры.

Также они указали, что необходимо избежать выдачи видов на жительство (ВНЖ) и шенгенских виз тем, кто участвовал в специальной военной операции (СВО) России.

Ранее с призывом к странам Евросоюза не выдавать шенгенские визы россиянам выступила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

