В Европе призвали не пускать в Шенгенскую зону участников СВО

Гражданам России, принимавшим участие в боевых действиях на Украине, необходимо запретить въезд в Шенгенскую зону. Об этом говорится в совместном заявлении глав МВД Эстонии, Литвы, Латвии, Норвегии, Польши, Швеции и Финляндии.

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В документе речь идёт о россиянах, которые «работают или работали в российских вооруженных силах или других вооруженных группах, действующих от имени режима».

«Государства-члены Шенгенского соглашения должны предпринять все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы этим лицам не разрешалось подрывать нашу безопасность или свободно передвигаться в пределах Шенгенской зоны», — подчеркнули министры.

Также они указали, что необходимо избежать выдачи видов на жительство (ВНЖ) и шенгенских виз тем, кто участвовал в специальной военной операции (СВО) России.

Ранее с призывом к странам Евросоюза не выдавать шенгенские визы россиянам выступила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/nsnfm
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