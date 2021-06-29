Ни отдыха, ни денег. Кубань может не увидеть туристов в августе
Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова предположила, что губернатор Краснодарского края не смог правильно посчитать, сколько времени туристам потребуется для прохождения вакцинации.
Потери Краснодарского края от ограничений из-за коронавируса, которые введены для туристов, в июле-августе могут составить 40-55 миллиардов рублей, сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР). Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призналась, что не знает, как эксперты посчитали будущие потери Краснодарского края, но подтвердила, что туристы не успеют вакцинироваться, даже если захотят.
«Я не могу сказать, как в АТОР это посчитали. Знаю только, что сейчас больше усилий туристов направлено на частный сектор, на который нет ограничений. Понимаю также, что туристы сейчас пытаются каким-то образом получить эту прививку, но у них не хватит времени до 1 августа. Тем более, что разработчики прививок советовали две недели после вакцинации ограничить контакты. Вот это забыли все, и прежде всего губернатор Краснодарского края. Сорвутся отпуска людей, которые год планировали свой отпуск. Как ребенку объяснить, что родители не успевают из-за ограничений? Я читала письмо Кондратьева. Он считает, что запросто можно поставить прививку. Во-первых, на нее надо записаться. Во-вторых, после первого укола должен пройти минимум 21 день, дальше ставится второй укол. А разработчики еще настоятельно просили ограничить контакты после прививки. Может, им календарики подарить?» - спросила она.
Осипова заявила, что туристы и правда узнают условия аннулирования тура, но это не так просто сделать из-за фактических затрат туроператоров.
«Нам действительно звонят и спрашивают про условия аннулирования тура. Но туристы прекрасно понимают, что они не получат ни денег, ни отпуска. Каким образом это можно возместить, если деньги уже у отелей? Ограничения наложил губернатор Краснодарского края, может, он собирается деньги отдавать? Понимаете, по договору эти ограничения не являются мотивом для возврата денег, есть фактически понесенные затраты туроператором. Например, авиакомпании тоже не собираются возвращать деньги, билет невозвратный. Если оператор имеет возможность перебронировать на другое направление, он это делает, но на какие? В Крыму все продано, остались только «двушки», «трешки». Представьте, вы забронировали отель «четыре звезды» в Сочи, а вам предлагают «две звезды» в Крыму», - объяснила собеседник «Радиоточки НСН».
При этом на данный момент условия, например, въезда в Турцию понятные и простые, отметила Осипова.
«Условия въезда в Турцию вполне доступные. Если человек не болел и привился, он вылетает с тестом ПЦР, кроме детей до 6 лет. Если человек переболел, он имеет право выехать со справкой об антителах или с тем же ПЦР. Если человек привился, он вылетает с QR-кодом. Цены на туры остались на уровне прошлого года. У каждого туроператора цены динамические, в зависимости от спроса», - рассказала она.
Ранее также стало известно, что вакцинироваться от коронавируса ради отдыха в Краснодарском крае готовы в шесть раз меньше граждан России, чем ради отдыха за границей. Об этом свидетельствуют результаты опроса веб-портала Superjob. Выяснилось, что 3% россиян готовы идти на вакцинацию ради отпуска на Кубани. В конце весны 20% сообщали о том, что они готовы привиться от инфекции для поездки в другие страны.
«Мне очень обидно, потому что этот сезон и прошлогодний нас ничему не научили. Мы должны сделать выводы и понять, сколько должен стоить отдых для россиян на российских курортах, понять, что нам необходимы кадры, которые будут понимать, что они работают с людьми. Также, наверное, надо расширять количество услуг. Те люди, которые у нас отдыхают в «пятерках», «четверках», им нравится. Но основной поток у нас все-таки ездит в «двушку» и «трешку», а там, конечно, в некоторых отелях качество услуг хромает. Люди хотят, чтобы их встречали с улыбкой, чтобы завтрак был завтраком, чтобы было чисто, по-моему, не так много. Сейчас нужно задуматься, почему россияне готовы хоть три вакцины поставить, но улететь за рубеж, а ради наших курортов не очень готовы», - объяснила Осипова.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала решение краснодарских властей не взвешенным и убийственным для всей туриндустрии.
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