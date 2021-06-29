Ни отдыха, ни денег. Кубань может не увидеть туристов в августе

«Условия въезда в Турцию вполне доступные. Если человек не болел и привился, он вылетает с тестом ПЦР, кроме детей до 6 лет. Если человек переболел, он имеет право выехать со справкой об антителах или с тем же ПЦР. Если человек привился, он вылетает с QR-кодом. Цены на туры остались на уровне прошлого года. У каждого туроператора цены динамические, в зависимости от спроса», - рассказала она.

Ранее также стало известно, что вакцинироваться от коронавируса ради отдыха в Краснодарском крае готовы в шесть раз меньше граждан России, чем ради отдыха за границей. Об этом свидетельствуют результаты опроса веб-портала Superjob. Выяснилось, что 3% россиян готовы идти на вакцинацию ради отпуска на Кубани. В конце весны 20% сообщали о том, что они готовы привиться от инфекции для поездки в другие страны.

«Мне очень обидно, потому что этот сезон и прошлогодний нас ничему не научили. Мы должны сделать выводы и понять, сколько должен стоить отдых для россиян на российских курортах, понять, что нам необходимы кадры, которые будут понимать, что они работают с людьми. Также, наверное, надо расширять количество услуг. Те люди, которые у нас отдыхают в «пятерках», «четверках», им нравится. Но основной поток у нас все-таки ездит в «двушку» и «трешку», а там, конечно, в некоторых отелях качество услуг хромает. Люди хотят, чтобы их встречали с улыбкой, чтобы завтрак был завтраком, чтобы было чисто, по-моему, не так много. Сейчас нужно задуматься, почему россияне готовы хоть три вакцины поставить, но улететь за рубеж, а ради наших курортов не очень готовы», - объяснила Осипова.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала решение краснодарских властей не взвешенным и убийственным для всей туриндустрии.

