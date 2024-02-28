Невозвратный тариф в российских отелях может появиться в 2024 году

Невозвратный тариф в российских отелях может быть запущен уже в этом году, мера позволит туристам сэкономить на проживании, а отельеры смогут снизить риски. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в интервью ТАСС в рамках Международной выставки-форума «Россия».

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«Эта мера важная, выгодная для всех», - сказал он.

Вахруков отметил, что невозвратный тариф будет стоить дешевле, так как дает бизнесу гарантию заселения гостя. При этом замминистра опроверг опасения, что после запуска тарифа у туристов не останется права выбора. Он подчеркнул, что клиенты по-прежнему смогут выбрать наиболее удобный для себя тариф, в зависимости от ситуации.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин сообщил, что доходы российских отелей по итогам 2023 года выросли на 15%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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