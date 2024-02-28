Невозвратный тариф в российских отелях может появиться в 2024 году

«Эта мера важная, выгодная для всех», - сказал он.

Вахруков отметил, что невозвратный тариф будет стоить дешевле, так как дает бизнесу гарантию заселения гостя. При этом замминистра опроверг опасения, что после запуска тарифа у туристов не останется права выбора. Он подчеркнул, что клиенты по-прежнему смогут выбрать наиболее удобный для себя тариф, в зависимости от ситуации.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин сообщил, что доходы российских отелей по итогам 2023 года выросли на 15%, передает «Радиоточка НСН».

