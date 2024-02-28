Невозвратный тариф в российских отелях может появиться в 2024 году
Невозвратный тариф в российских отелях может быть запущен уже в этом году, мера позволит туристам сэкономить на проживании, а отельеры смогут снизить риски. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в интервью ТАСС в рамках Международной выставки-форума «Россия».
«Эта мера важная, выгодная для всех», - сказал он.
Вахруков отметил, что невозвратный тариф будет стоить дешевле, так как дает бизнесу гарантию заселения гостя. При этом замминистра опроверг опасения, что после запуска тарифа у туристов не останется права выбора. Он подчеркнул, что клиенты по-прежнему смогут выбрать наиболее удобный для себя тариф, в зависимости от ситуации.
Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин сообщил, что доходы российских отелей по итогам 2023 года выросли на 15%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тайвань зафиксировал приближение к острову 15 летательных аппаратов Китая
- В Приморье арестован подозреваемый в поджоге склада «Леруа Мерлен»
- В Петербурге начались съемки драмы «Павел. Первый и последний»
- ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Гефест»
- СМИ: Спецназ НАТО уже находится на Украине
- Невозвратный тариф в российских отелях может появиться в 2024 году
- ВМС Индии перехватили судно с 3,3 тонны наркотиков
- «Роскосмос» продаст санатории и недвижимость на 11 млрд рублей
- Минобороны: Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
- Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию приостановил работу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru