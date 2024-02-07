РСТ: Выручка отелей России за год выросла на 15%
Доходы российских отелей по итогам 2023 года выросли на 15%, заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин, ссылаясь на данные Росстата.
Он отметил, что рост связан с увеличением среднего чека (на 10%) и загрузки (также на 10%).
При этом доходы санаториев за год снизились на 4,6%. Выручка в секторе упала со 195 миллиардов до 186 миллиардов.
Ранее сообщалось, что туристы раскупили все места в отелях на берегу Байкала на зимний сезон. Эксперты отмечают, что именно в феврале в регионе устанавливается «крепкий лед», что значительно разнообразит досуг туристов. Пока есть единичные места в групповых турах, но выбор, по словам экспертов, уже крайне ограничен.
В России растет спрос на экспедиционные круизы – путешествия на речных и морских судах в удаленные места, что также идет отрасли на пользу. Самые популярные направления – Волга, Енисей, а также летний Байкал. Компании предлагают все больше маршрутов и экскурсий «на берегу», что делает путешествия еще более насыщенными, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru