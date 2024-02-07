РСТ: Выручка отелей России за год выросла на 15%

Доходы российских отелей по итогам 2023 года выросли на 15%, заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин, ссылаясь на данные Росстата.

Он отметил, что рост связан с увеличением среднего чека (на 10%) и загрузки (также на 10%).

При этом доходы санаториев за год снизились на 4,6%. Выручка в секторе упала со 195 миллиардов до 186 миллиардов.