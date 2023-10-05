«Безальтернативный Тай»: Названа стоимость путевок на теплое море этой зимой

В доковидном 2019 году для россиян был открыт весь мир, сейчас из-за того, что количество рейсов резко сократилось, россияне вынуждены отдыхать в Таиланде из-за отсутствия альтернативы. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Ранее издание «Известия» сообщило, что общее число рейсов из городов России в Таиланд могут увеличить до 210 в неделю на осенне-зимний период. По словам дипломатов, в текущем году Таиланд посетили уже более миллиона туристов из России. Мкртчян согласился с тем, что в 2024 году число российских туристов, направляющихся в Таиланд, превысит доковидные показатели.

«Это связано с тем, что в 2019 году для россиян был открыт весь мир. Было очень много рейсов в ту же Индонезию, Вьетнам, Сингапур, Мексику, Доминикану — сейчас оно резко снизилось, и увеличение не предвидится. Кроме того, резко ограничивалось количество рейсов на ту же Шри-Ланку и в Индию (Гоа), не планируется рейсов и в Занзибар. При этом огромная масса людей должна где-то получить отдых в теплом море с температурой воды +26…+28 градусов. При этом в Египте температура воды осенью и зимой будет примерно +20, в ОАЭ — +22, в Турции — +15…+16. Думаю, Таиланд посетят не менее 1,7 млн россиян, потому что у них нет альтернативы», — сказал Мкртчян.