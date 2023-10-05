СМИ: Россия и Таиланд увеличат число рейсов до 210 в неделю

Дипломаты рассказали журналистам, что в 2023 уже больше миллиона российских туристов посетили Таиланд. Прогнозируется, что в этом сезоне количество туристов может превысить доковидные показатели.

Накануне россиянам разрешили продлевать безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней, напоминает «Радиоточка НСН». Теперь граждане РФ, приехавшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, смогут продлить срок своего пребывания в стране дополнительно еще на столько же суток. Раньше продлить нахождение в королевстве можно было лишь на семь дней.

