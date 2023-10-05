СМИ: Россия и Таиланд увеличат число рейсов до 210 в неделю

Общее число рейсов из городов России в Таиланд могут увеличить до 210 в неделю на осенне-зимний период, пишут "Известия" со ссылкой на представителей российского посольства в Бангкоке.

Ялта приняла 1,5 млн туристов с начала 2023 года

Дипломаты рассказали журналистам, что в 2023 уже больше миллиона российских туристов посетили Таиланд. Прогнозируется, что в этом сезоне количество туристов может превысить доковидные показатели.

Накануне россиянам разрешили продлевать безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней, напоминает «Радиоточка НСН». Теперь граждане РФ, приехавшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, смогут продлить срок своего пребывания в стране дополнительно еще на столько же суток. Раньше продлить нахождение в королевстве можно было лишь на семь дней.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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