В АТОР назвали самые возвратные туристические направления России

В АТОР со ссылкой на туроператоров рассказали, в какие российские города туристы чаще всего возвращаются.

Лидером по количеству лояльных туристов оказался Санкт-Петербург, на втором месте – Москва. В топ – 10 вошли также Калининградская область, Минеральные Воды и черноморские курорты (Сочи, Анапа, Геленджик).

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Ранее Владимир Путин ранее поручил законодательно закрепить право на введение регионами курортного сбора. Такие меры уже введены в Крыму, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Этот эксперимент длится с 2018 года, при этом курортный сбор не может быть больше ста рублей. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сказал «Радиоточке НСН», что курортные сборы отпугивают россиян от внутреннего туризма, а владельцев гостевых домов - от легализации.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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