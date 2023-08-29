В АТОР назвали самые возвратные туристические направления России

В АТОР со ссылкой на туроператоров рассказали, в какие российские города туристы чаще всего возвращаются.

Лидером по количеству лояльных туристов оказался Санкт-Петербург, на втором месте – Москва. В топ – 10 вошли также Калининградская область, Минеральные Воды и черноморские курорты (Сочи, Анапа, Геленджик).