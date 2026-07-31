Россияне продолжают отдыхать на пляжах, а в Сочи потянутся в бархатный и зимние месяцы, когда будут скидки или начнется горнолыжный сезон, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Туроператоры приводят данные, что в этом году спрос на отдых в Сочи снизился на 10-20%. Продавцы, чей заработок напрямую зависит от туристов, отмечают, что этот сезон худший из всех, что были в последние годы. Их слова приводит медиапортал Т-банка "Т— Ж". Ромашкин не увидел в этом повод для паники.