«Глаза Катуни» и Суздаль: Где лучше всего встретить осень в России
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что россиян ждут скидки на отели в сентябре в городах «Золотого кольца», на Черноморском побережье, а также на Кавказе.
Если позволяет бюджет, то осень лучше всего встретить на Алтае, а для более бюджетного отдыха стоит проехаться по «Золотому кольцу». Об этом НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Платформа Bronevik.com проанализировала ранние бронирования отелей и других объектов размещения для туристических поездок в сентябре и октябре 2026 года. Так, согласно исследованию, средняя стоимость размещения снизилась на 9% и составила 6 200 рублей за ночь в отеле в бархатный сезон. Арутюнов подтвердил падение цен на отели по России.
«Россия действительно понизила цены, потому что у наших черноморских курортов был не самый удачный сезон. То же самое с направлениями «Золотого кольца», куда люди добирались на собственном транспорте. Самое лучшее место, где можно провести сентябрь в России, — это Алтай. Есть такое понятие „бирюзовая Катунь“: когда в сентябре ледники перестают таять, и вода становится бирюзового цвета. Образуются так называемые голубые озёра, или „глаза Катуни“. Также там исключительно красивый Чуйский тракт, который весь в золотых и красных деревьях, и так называемый „Марс“. Климат там не такой жаркий: где‑то +18 градусов в сентябре. Также там есть Телецкое озеро, в котором можно купаться. Но это недешёво, потому что, к сожалению, на Алтае не так много хороших средств размещения», — рассказал он.
Для поездок по более демократичным ценам Арутюнов рекомендовал обратить внимание на города «Золотого кольца» и Кавказ.
«Если мы говорим о более бюджетных вариантах, то я бы отправил людей по „Золотому кольцу“. Например, в том же Суздале потрясающе красиво. Это не так дорого, плюс вы можете добраться на своём транспорте. Соответственно, цены действительно становятся ниже после 1 сентября. Ну и, если вы собираетесь на Кавказ, то я рекомендую отправиться в район Кавказских Минеральных Вод», — добавил Арутюнов.
Ранее президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов заявил НСН, что в Твери нужно совершенствовать объекты размещения, инфраструктуру и составлять календарь событий, тогда в городе будут хотеть остаться на пару дней. Напомним, что ранее Тверь вошла в состав знаменитого «Золотого кольца России».
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