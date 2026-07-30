Если позволяет бюджет, то осень лучше всего встретить на Алтае, а для более бюджетного отдыха стоит проехаться по «Золотому кольцу». Об этом НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Платформа Bronevik.com проанализировала ранние бронирования отелей и других объектов размещения для туристических поездок в сентябре и октябре 2026 года. Так, согласно исследованию, средняя стоимость размещения снизилась на 9% и составила 6 200 рублей за ночь в отеле в бархатный сезон. Арутюнов подтвердил падение цен на отели по России.

«Россия действительно понизила цены, потому что у наших черноморских курортов был не самый удачный сезон. То же самое с направлениями «Золотого кольца», куда люди добирались на собственном транспорте. Самое лучшее место, где можно провести сентябрь в России, — это Алтай. Есть такое понятие „бирюзовая Катунь“: когда в сентябре ледники перестают таять, и вода становится бирюзового цвета. Образуются так называемые голубые озёра, или „глаза Катуни“. Также там исключительно красивый Чуйский тракт, который весь в золотых и красных деревьях, и так называемый „Марс“. Климат там не такой жаркий: где‑то +18 градусов в сентябре. Также там есть Телецкое озеро, в котором можно купаться. Но это недешёво, потому что, к сожалению, на Алтае не так много хороших средств размещения», — рассказал он.