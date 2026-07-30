Среди зарубежных направлений на эту осенью понизили цены в Арабских Эмиратах, также будет дешеветь Турция из-за потери части европейских туристов. Об этом НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Платформа Bronevik.com проанализировала ранние бронирования отелей и других объектов размещения для туристических поездок в сентябре и октябре 2026 года. Так, согласно исследованию, средняя стоимость размещения снизилась на 9% и составила 6 200 рублей за ночь в отеле в бархатный сезон. Арутюнов раскрыл, какие зарубежные направления станут самыми привлекательными для российских туристов.