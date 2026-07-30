От Турции до Эмиратов: Какие страны приготовили скидки для россиян в сентябре

Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что на сентябрь-октябрь у россиян будет большой выбор зарубежных курортов по привлекательной цене.

Среди зарубежных направлений на эту осенью понизили цены в Арабских Эмиратах, также будет дешеветь Турция из-за потери части европейских туристов. Об этом НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Платформа Bronevik.com проанализировала ранние бронирования отелей и других объектов размещения для туристических поездок в сентябре и октябре 2026 года. Так, согласно исследованию, средняя стоимость размещения снизилась на 9% и составила 6 200 рублей за ночь в отеле в бархатный сезон. Арутюнов раскрыл, какие зарубежные направления станут самыми привлекательными для российских туристов.

Туроператоры не поверили в отказ россиян от Турции
«За рубежом в этом году Турцию не так сильно загружали европейские страны из-за событий на Ближнем Востоке, так что отели вынуждены понизить стоимость тура. Турция, в принципе, обеспечивает где‑то примерно 35 % потоков российских туристов. В сентябре всё однозначно дешевеет. Очень растёт Вьетнам, Китай. Хайнань — круглогодичный курорт. Если позволяет бюджет, то те же самые Мальдивы прекрасно подойдут для отдыха в сентябре. Если хотите сэкономить, то в тех же Эмиратах где‑то до середины сентября — начала октября сохраняются очень хорошие цены. Также у них есть ещё скидки, связанные с тем, что они хотят вернуть Ближний Восток на карту мирового туризма», — подытожил он.

Ранее Арутюнов рассказал НСН, что в сентябре в России стоит посетить Алтай, Кавказ и города «Золотого кольца».

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ФОТО: Алексей Зотов / ТАСС
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