От Турции до Эмиратов: Какие страны приготовили скидки для россиян в сентябре
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что на сентябрь-октябрь у россиян будет большой выбор зарубежных курортов по привлекательной цене.
Среди зарубежных направлений на эту осенью понизили цены в Арабских Эмиратах, также будет дешеветь Турция из-за потери части европейских туристов. Об этом НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Платформа Bronevik.com проанализировала ранние бронирования отелей и других объектов размещения для туристических поездок в сентябре и октябре 2026 года. Так, согласно исследованию, средняя стоимость размещения снизилась на 9% и составила 6 200 рублей за ночь в отеле в бархатный сезон. Арутюнов раскрыл, какие зарубежные направления станут самыми привлекательными для российских туристов.
«За рубежом в этом году Турцию не так сильно загружали европейские страны из-за событий на Ближнем Востоке, так что отели вынуждены понизить стоимость тура. Турция, в принципе, обеспечивает где‑то примерно 35 % потоков российских туристов. В сентябре всё однозначно дешевеет. Очень растёт Вьетнам, Китай. Хайнань — круглогодичный курорт. Если позволяет бюджет, то те же самые Мальдивы прекрасно подойдут для отдыха в сентябре. Если хотите сэкономить, то в тех же Эмиратах где‑то до середины сентября — начала октября сохраняются очень хорошие цены. Также у них есть ещё скидки, связанные с тем, что они хотят вернуть Ближний Восток на карту мирового туризма», — подытожил он.
Ранее Арутюнов рассказал НСН, что в сентябре в России стоит посетить Алтай, Кавказ и города «Золотого кольца».
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