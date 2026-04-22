Собеседник НСН подчеркнул, что такие поездки нельзя отнести к дешевым, так как они включают не только проезд, проживание и питание, но и медицинские услуги.

«Средняя продолжительность санаторного лечения, которое рекомендуют медики, составляет 10-14 дней. Средний чек в районе 5-6 тысяч рублей за один день пребывания. Соответственно, 10-дневная программа обходится в 50-60 тысяч, а 14-дневная — от 70 до 90 тысяч, и это без дороги. Стоимость дороги зависит от того, как вы добираетесь, я бы заложил еще тысяч 20-25, например, самолет Москва-Минеральные Воды. Во всяком случае, это достаточно дорогая история, дороже, чем пляжный отдых, потому что стоимость лечения закладывается в стоимость путевки. И здесь то, что называется "Все включено", включает не только проживание, питание, но и медицинские услуги. Но, думаю, что в ближайшие годы, мы увидим дальнейший рост этого направления», — поделился данными Ромашкин.

Вице-президент АТОР также рассказал, что «советскими» можно считать только часть таких учреждений: они действительно функционируют уже несколько десятков лет, и там проводилась реновация. Однако есть много современных проектов, которые были построены в течение последних 5-10 лет.

Ранее Сергей Ромашкин в беседе с НСН поднимал тему острого дефицита санаториев в России. По его словам, ежегодно вводится в эксплуатацию пять-семь объектов, однако необходимо поднимать этот показатель до 20-30.

