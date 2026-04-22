Песков: Москва надеется, что визиты Уиткоффа и Кушнера в РФ продолжатся
Москва надеется, что визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Россию по урегулированию на Украине продолжатся. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь росийского лидера Дмитрий Песков.
Также он отметил, что пока какой-либо конкретики по возможному новому визиту Уиткоффа и Кушнера в Россию нет.
«Когда именно... сейчас пока сказать не можем», - заключил представитель Кремля.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что возобновление переговоров по украинскому урегулированию зависит от позиции Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
