Россиянам назвали преимущества путешествия на автомобиле

Поездка на курорт на своем транспорте куда удобнее для семейного отдыха, заявил НСН Илья Уманский.

Использование автомобиля при планировании отпуска поможет существенно сэкономить, в отличие от поезда или самолета, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в беседе с НСН.

К 2030 году 70% российских туристов будут использовать для передвижения автомобили, а не самолеты или поезда. Такой прогноз дал вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Уманский согласился с ним.

Тур «под ключ»: В индустрии рассказали, куда ехать за событийным туризмом
«Ежегодно эта доля туристов продолжает расти. В некоторых регионах, например, Краснодарском крае, она достигает уже 60% от общего числа. Это доступный и универсальный способ быть более свободным в поездке, а также экономный. В случае семейного отдыха расход на бензин выходит куда дешевле, чем авиационные и железнодорожные билеты. Еще одним стимулом для наших граждан стал тот факт, что значительное число аэропортов на наших самых популярных южных направлениях были закрыты. Кроме того, случаются задержки рейсов, что подталкивает к выбору более универсального транспортного средства. Мой прогноз — к 2030 году доля автотуристов достигнет 70-80% от общего числа», — отметил он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин объяснил НСН, почему россиянам не хватает отелей на курортах РФ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СемьяКурортыОтдых

Горячие новости

Все новости

партнеры