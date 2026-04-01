Россиянам назвали преимущества путешествия на автомобиле
Поездка на курорт на своем транспорте куда удобнее для семейного отдыха, заявил НСН Илья Уманский.
Использование автомобиля при планировании отпуска поможет существенно сэкономить, в отличие от поезда или самолета, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в беседе с НСН.
К 2030 году 70% российских туристов будут использовать для передвижения автомобили, а не самолеты или поезда. Такой прогноз дал вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Уманский согласился с ним.
«Ежегодно эта доля туристов продолжает расти. В некоторых регионах, например, Краснодарском крае, она достигает уже 60% от общего числа. Это доступный и универсальный способ быть более свободным в поездке, а также экономный. В случае семейного отдыха расход на бензин выходит куда дешевле, чем авиационные и железнодорожные билеты. Еще одним стимулом для наших граждан стал тот факт, что значительное число аэропортов на наших самых популярных южных направлениях были закрыты. Кроме того, случаются задержки рейсов, что подталкивает к выбору более универсального транспортного средства. Мой прогноз — к 2030 году доля автотуристов достигнет 70-80% от общего числа», — отметил он.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин объяснил НСН, почему россиянам не хватает отелей на курортах РФ.
Горячие новости
- Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона
- СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке