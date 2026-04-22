В издательсте АСТ ответили на требование Бастрыкина проверить книги Остера
Обеспокоенность насчёт произведений заслуженного деятеля искусств РФ, писателя Григория Остера уже звучала в 2024 году. Как сообщает «Коммерсант», об этом заявили в издательсте АСТ.
Отмечается, что два года назад каких-либо претензий к компании не было, что позволяет сделать вывод, что тогда оценка творчеству писателя была дана и реальных рисков для детей эксперты не выявили.
Комментируя требование главы СК РФ Александра Бастрыкина проверить «Вредные советы» Остера, в издательстве указали, что данное произведение «в ироничной форме прививает навыки безопасного поведения».
«Высмеивая жадность, грубость, обман и капризы, действуя как «прививка от глупости», - подчеркнули в АСТ.
Ранее доктор филологических наук, профессор МГУ Павел Балдицын заявил, что «Вредные советы» - это юмористическое произведение, которое дети «никогда не воспринимали, как указание к действию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
