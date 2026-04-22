«Лояльность этих брендов заключается в том, что они как бы не замечают, что европейские бренды к нам приезжают из Китая. Официально они сегодня ничего не могут, политика сегодня важнее бизнеса, к сожалению. Это касается и корейцев, и японцев. Они бы с радостью вернулись, но политика пока не позволит. Чем раньше произойдет их возвращение, тем сильнее будут их позиции на фоне «китайцев». Люди до сих пор не потеряли интерес к корейским, японским и европейским маркам. Сейчас эти машины стоят очень дорого, параллельный импорт делает их дороже. Если их поставки будут официальными, цена сильно снизится, она не будет так сильно отличаться от цен на китайские авто. Поэтому часть потребителей точно вернется к этим маркам. Это не будет триумфальное возвращение, но оно будет основательное», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что пока нет поводов ждать скорого возвращения западных брендов.

«Но пока нет никаких предпосылок для возвращения брендов. Должна измениться геополитическая обстановка. Корейцы здесь много продавали, это правда, но здесь много продавали и Renault, почему тогда их не упомянули? Для Renault это был один из важнейших рынков, достаточно значимый, с большими инвестициями. Надо понимать, что в целом мы не глобальный рынок. Поэтому покидание нашего рынка было компаниям неприятно, но катастрофы для них все-таки не было», - заключил собеседник НСН.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что европейские производители машин столкнулись с кризисом на рынке Китая.

