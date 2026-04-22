Станут дешевле: Какие автобренды первыми вернутся в Россию
Если поставки будут официальными, цена на «недружественные» авто снизится, она не будет так сильно отличаться от цен на китайские машины, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Российский рынок был наиболее привлекателен для корейских автобрендов и Renault, но вернуться при политическом решении готовы будут все, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Он подчеркнул, что в таком случае автомобили станут дешевле для россиян.
Корейские бренды Kia и Hyundai хотят вернуться в Россию, но опасаются санкций. Именно поэтому до сих пор существуют офисы и Kia, и Hyundai, и сотрудники есть, только в весьма сокращенном виде, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, передает «Российская газета». Вторые на очереди – японские марки. Европейцы при этом в последнюю очередь, отметил он. Хайцеэр уверен, что при политическом решении вернуться смогут все бренды, но говорить об этом пока рано.
«Лояльность этих брендов заключается в том, что они как бы не замечают, что европейские бренды к нам приезжают из Китая. Официально они сегодня ничего не могут, политика сегодня важнее бизнеса, к сожалению. Это касается и корейцев, и японцев. Они бы с радостью вернулись, но политика пока не позволит. Чем раньше произойдет их возвращение, тем сильнее будут их позиции на фоне «китайцев». Люди до сих пор не потеряли интерес к корейским, японским и европейским маркам. Сейчас эти машины стоят очень дорого, параллельный импорт делает их дороже. Если их поставки будут официальными, цена сильно снизится, она не будет так сильно отличаться от цен на китайские авто. Поэтому часть потребителей точно вернется к этим маркам. Это не будет триумфальное возвращение, но оно будет основательное», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что пока нет поводов ждать скорого возвращения западных брендов.
«Но пока нет никаких предпосылок для возвращения брендов. Должна измениться геополитическая обстановка. Корейцы здесь много продавали, это правда, но здесь много продавали и Renault, почему тогда их не упомянули? Для Renault это был один из важнейших рынков, достаточно значимый, с большими инвестициями. Надо понимать, что в целом мы не глобальный рынок. Поэтому покидание нашего рынка было компаниям неприятно, но катастрофы для них все-таки не было», - заключил собеседник НСН.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что европейские производители машин столкнулись с кризисом на рынке Китая.
Горячие новости
- Песков: Москва надеется, что визиты Уиткоффа и Кушнера в РФ продолжатся
- Санчес лавирует: Почему в Испании заговорили о независимой Каталонии
- Аномальное дробление: В России растет число шаурмичных и придорожных кафе
- В издательсте АСТ ответили на требование Бастрыкина проверить книги Остера
- Переживший покушение генерал Алексеев намерен вернуться на службу
- Бречалов рассказал об использовании ИИ в сфере здравоохранения в Удмуртии
- «Хоть плачь!»: В Дальнегорске забыли про «дырявую» пятиэтажку
- Профессор МГУ заявил об отсутствии криминала во «Вредных советах» Остера
- «На немцах шапка сгорела»: Лавров оценил реакцию ФРГ на список производств БПЛА
- «Детский сад»: В Госдуме посмеялись над новыми антироссийскими санкциями ЕС