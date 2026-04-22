Российские школьники взяли максимум медалей на олимпиаде по химии

Сборная России показала лучший результат на Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, завоевав семь золотых и восемь серебряных медалей. Все 15 участников команды получили награды, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается в сюжете телеканала, в олимпиаде приняли участие около 200 школьников из 35 стран. Соревнование включало теоретические и экспериментальные этапы, где участникам предстояло решать сложные задачи по синтезу и анализу веществ, выходящие за рамки школьной программы. По словам члена жюри Сергея Рослякова, особое значение на практическом туре имеют точность, внимательность и умение работать с реактивами.

Команды премии «Экология – дело каждого» дебютировали в Менделеевской олимпиаде

Российская команда была сформирована по итогам всероссийской олимпиады. Участники признались, что испытывают гордость за результат, подчеркивая высокий уровень конкуренции. В числе призеров оказался и Павел Ревзин, который ранее становился абсолютным победителем, но в этот раз получил серебряную медаль.

Организаторы также вручили специальные призы, включая премию Лунина абсолютным победителям. Участники отмечали, что олимпиада стала не только соревнованием, но и площадкой для общения и обмена знаниями, а многие из них рассчитывают в будущем связать свою карьеру с наукой, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ОлимпиадаШкольники

Горячие новости

Все новости

партнеры