«Если говорить о регионах, во всех разная ситуация. Есть быстрорастущие в этом плане, например, Дагестан. Там мы видим большой дефицит средств размещения. Если регион растет со скоростью 10-15% в год по туристическому потоку, отели должны строиться с такой же скоростью, а это невозможно чисто технически. Регионы Северного Кавказа испытывают наибольший дефицит, большой дефицит, например, касается санаторных объектов», - отметил он.

По его словам, сегодня именно санаторные объекты страдают больше всего, так как это «длинные» деньги для инвесторов.

«У нас активно развивается санаторно-курортный туризм, но таких объектов не хватает во всех регионах, потому что это дорогая история. Требуется не только база для размещения туристов, еще и медицинский отдел, сами врачи требуются. В последние годы мы видим, что новых санаториев вводится пять-семь штук в год на всю Россию, а потребность – 20-30 штук в год, чтобы преодолеть дефицит. Инвесторы ориентированы на более короткие инвестиции, санатории – это более длинные сроки окупаемости, выше стоимость проектов», - добавил собеседник НСН.

Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько сказал НСН, что санаториям нужна модернизация, но у них нет на это денег, поэтому они не могут завлечь состоятельных отдыхающих и вынуждены менять свой формат работы.

