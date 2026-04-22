Более 10 стран попросили США продлить ослабление санкций против России
Более 10 стран обратились к США с просьбой продлить ослабление санкций против нефти из России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.
В ходе слушаний в комитете сената по ассигнованиям он уточнил, что речь идёт о государствах, «наиболее уязвимых и бедных в плане энергоснабжения».
«Они обратились ко мне с просьбой продлить действие отсрочки по санкциям всего лишь на 30 дней», - отметил американский министр.
Ранее США до 16 мая разрешили проведение операций по продаже российской нефти, загруженой на танкеры до 17 апреля. После этого послабления выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
