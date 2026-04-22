Суд вернул Блиновской квартиру в Ярославле
Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Марии Ознобихиной признал за Еленой Блиновской право собственности на квартиру в Ярославле площадью 39 квадратных метров и аннулировал цепочку сделок с этим жильем, сообщает РИА Новости.
В суде сообщили, что до 2022 года квартира принадлежала Блиновской и ее матери, затем была продана за 4,2 миллиона рублей Илье Бражнику, а в 2024 году перепродана Екатерине Мелешкиной за 7,5 миллиона рублей.
Финансовый управляющий указала, что сделки были заключены между связанными лицами после начала налоговой проверки, чтобы вывести имущество из-под возможного взыскания, и тем самым нанесли ущерб кредиторам. Бражник, в свою очередь, настаивал, что цена была рыночной и подтверждена оценкой при получении кредита.
Суд признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года. В марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии, штрафу один миллион рублей и запрету на коммерческую деятельность на четыре года, а также постановил взыскать 587 миллионов рублей и обратить в доход государства арестованное имущество, передает «Радиоточка НСН».
