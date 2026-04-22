Суд вернул Блиновской квартиру в Ярославле

Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Марии Ознобихиной признал за Еленой Блиновской право собственности на квартиру в Ярославле площадью 39 квадратных метров и аннулировал цепочку сделок с этим жильем, сообщает РИА Новости.

В суде сообщили, что до 2022 года квартира принадлежала Блиновской и ее матери, затем была продана за 4,2 миллиона рублей Илье Бражнику, а в 2024 году перепродана Екатерине Мелешкиной за 7,5 миллиона рублей.