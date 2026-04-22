Переживший покушение генерал Алексеев намерен вернуться на службу

Переживший покушение замначальника ГРУ Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев намерен вернуться на службу. Об этом журналисту Life Александру Юнашеву заявил глава ГРУ Игорь Костюков.

Бортников пообещал повысить защиту таких фигур, как генерал Алексеев

По его словам, в настоящее время Алексеев проходит лечение, требуется время на восстановление.

«Но обязательно вернётся», — заключил Костюков.

Покушение на Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. Когда генерал покидал свою квартиру на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в него, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Минобороны России
