Переживший покушение генерал Алексеев намерен вернуться на службу
22 апреля 202618:17
Переживший покушение замначальника ГРУ Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев намерен вернуться на службу. Об этом журналисту Life Александру Юнашеву заявил глава ГРУ Игорь Костюков.
По его словам, в настоящее время Алексеев проходит лечение, требуется время на восстановление.
«Но обязательно вернётся», — заключил Костюков.
Покушение на Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. Когда генерал покидал свою квартиру на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в него, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Песков: Москва надеется, что визиты Уиткоффа и Кушнера в РФ продолжатся
- Санчес лавирует: Почему в Испании заговорили о независимой Каталонии
- Аномальное дробление: В России растет число шаурмичных и придорожных кафе
- В издательсте АСТ ответили на требование Бастрыкина проверить книги Остера
- Переживший покушение генерал Алексеев намерен вернуться на службу
- Бречалов рассказал об использовании ИИ в сфере здравоохранения в Удмуртии
- «Хоть плачь!»: В Дальнегорске забыли про «дырявую» пятиэтажку
- Профессор МГУ заявил об отсутствии криминала во «Вредных советах» Остера
- «На немцах шапка сгорела»: Лавров оценил реакцию ФРГ на список производств БПЛА
- «Детский сад»: В Госдуме посмеялись над новыми антироссийскими санкциями ЕС