«Мы это не видим, потому что это не касается ресторанного бизнеса. Это очень мелкие заведения, например, шаурмичные, совсем маленькие придорожные кафе, которые просто пытаются не попасть в лимит выше 20 миллионов. Дробление ресторанов здесь не играет роли, нет такой тенденции, это касается только небольших кафе. Просто все эти заведения считаются и учитываются в статистике, так как это точки общественного питания. Если какая-нибудь придорожная шаурмичная понимает, что выходит за 20 миллионов и попадает на НДС, они открывают второе юридическое лицо, работают в этой же палатке. К сожалению, таким образом от налогов они могут уйти», - рассказал он.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, вступившим в силу с 1 января 2026 года, компании на упрощенной (УСН) и патентной системе налогообложения (ПСН) с годовыми доходами свыше 20 млн рублей стали плательщиками НДС. В прошлом году освобождение касалось бизнеса с выручкой до 60 млн рублей. С 1 апреля по 31 декабря общепит на УСН и ПСН освободили от уплаты налога.

Ранее кандидат экономических наук, владелица маркетингового агентства NewBlack, автор «Учебника ресторатора» Инна Щепетова рассказала НСН, что общественное питание на автодорогах, фастфуд и кафе на первых этажах ЖК – это самые перспективные направления для рынка еды вне дома сегодня.

