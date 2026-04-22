Аномальное дробление: В России растет число шаурмичных и придорожных кафе
Сергей Миронов раскрыл НСН, как общепиту удалось открыть рекордное число новых точек на фоне кризиса.
В России растет число шаурмичных и придорожных кафе, так как такие заведения пытаются уйти от налогов, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
В начале 2026 года число регистраций нового бизнеса в общепите увеличилось более чем на 20%, до 12,5 тыс. организаций, хотя год назад этот показатель не превышал 7%. Аномальный по своей сути рост может объясняться планами отрасли дробить свой бизнес, столкнувшийся в этом году с резким ростом налоговой нагрузки, пишет «Коммерсант». Миронов раскрыл, кто использует подобные схемы.
«Мы это не видим, потому что это не касается ресторанного бизнеса. Это очень мелкие заведения, например, шаурмичные, совсем маленькие придорожные кафе, которые просто пытаются не попасть в лимит выше 20 миллионов. Дробление ресторанов здесь не играет роли, нет такой тенденции, это касается только небольших кафе. Просто все эти заведения считаются и учитываются в статистике, так как это точки общественного питания. Если какая-нибудь придорожная шаурмичная понимает, что выходит за 20 миллионов и попадает на НДС, они открывают второе юридическое лицо, работают в этой же палатке. К сожалению, таким образом от налогов они могут уйти», - рассказал он.
Согласно поправкам в Налоговый кодекс, вступившим в силу с 1 января 2026 года, компании на упрощенной (УСН) и патентной системе налогообложения (ПСН) с годовыми доходами свыше 20 млн рублей стали плательщиками НДС. В прошлом году освобождение касалось бизнеса с выручкой до 60 млн рублей. С 1 апреля по 31 декабря общепит на УСН и ПСН освободили от уплаты налога.
Ранее кандидат экономических наук, владелица маркетингового агентства NewBlack, автор «Учебника ресторатора» Инна Щепетова рассказала НСН, что общественное питание на автодорогах, фастфуд и кафе на первых этажах ЖК – это самые перспективные направления для рынка еды вне дома сегодня.
Горячие новости
- Песков: Москва надеется, что визиты Уиткоффа и Кушнера в РФ продолжатся
- Санчес лавирует: Почему в Испании заговорили о независимой Каталонии
- Аномальное дробление: В России растет число шаурмичных и придорожных кафе
- В издательсте АСТ ответили на требование Бастрыкина проверить книги Остера
- Переживший покушение генерал Алексеев намерен вернуться на службу
- Бречалов рассказал об использовании ИИ в сфере здравоохранения в Удмуртии
- «Хоть плачь!»: В Дальнегорске забыли про «дырявую» пятиэтажку
- Профессор МГУ заявил об отсутствии криминала во «Вредных советах» Остера
- «На немцах шапка сгорела»: Лавров оценил реакцию ФРГ на список производств БПЛА
- «Детский сад»: В Госдуме посмеялись над новыми антироссийскими санкциями ЕС