Минфин США отверг данные о доходах России от нефти
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что не согласен с оценками о получении Россией дополнительных $14 миллиардов доходов из-за роста цен на нефть и смягчения американских санкций. Об этом он сообщил на слушаниях в сенате, трансляцию которых вел C-Span.
Бессент подчеркнул, что ведомство обеспечило выход на рынок более 250 миллионов баррелей нефти, что, по его словам, помогло сдержать рост цен. Он отметил, что без временного смягчения санкций стоимость нефти могла бы достичь $150 за баррель вместо текущих примерно $100, и добавил, что это решение оказалось выгодным для американских потребителей.
17 апреля Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешив до 16 мая операции с российской нефтью и нефтепродуктами, уже погруженными на танкеры. Документ заменил прежнюю лицензию от 12 марта, срок действия которой истек 11 апреля.
Как пояснил министр энергетики США Крис Райт, решение о продлении лицензии было принято после встречи G20 в Вашингтоне, где представители финансового сектора призвали сохранить низкие цены на энергоносители, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
