«Неделя по Волге»: Россияне минувшим летом выбирали круизы по Золотому кольцу
Стоимость одного турдня на теплоходе с трехразовым питанием и экскурсиями обойдется россиянам от 4,5 тысячи рублей, сказала НСН Светлана Гончарова.
Самыми популярными круизными направлениями минувшего лета стали круизы по Волге с заходом в города Золотого кольца России, рассказала в эфире НСН директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.
Спрос на круизные туры по рекам России подскочил на 20%, сообщила ранее газета «Известия» со ссылкой на компании-организаторы таких путешествий. Особым интересом у россиян стал пользоваться туризм на Волге. Гончарова подтвердила возросший спрос на круизные путешествия и рассказала о самых популярных направлениях.
«Мы наблюдаем скачок спроса в этом году, с 2022 года это уже стало тенденцией. В 2020-2021 годах был катастрофический провал. Сейчас россияне чаще всего берут круиз на неделю. Этим летом также очень высоким спросом пользовались круизы выходного дня. Если говорить о самых популярных круизах, которые начинаются и заканчиваются в Москве, то это, конечно, круизы по Волге с заходом в города Золотого кольца. Обычная продолжительность таких круизов от пяти до семи дней. В такие маршруты включены такие города, как Углич, Мышкин, Ярославль, Кострома, Плёс. У нас есть круизы, которые традиционно имеют высокий спрос. Это Москва - Санкт-Петербург и Москва - Казань. Продолжительность таких круизов с возвращением в Москву где-то 11-14 дней. Все более охотно люди берут часть круиза, например, из Москвы до Санкт-Петербурга или из Москвы до Казани и обратно - из Казани в Москву, из Санкт-Петербурга в Москву, из Москвы в Нижний Новгород», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, на следующий год популярностью среди круизных направлений пользуются Санкт-Петербург, Казань и Астрахань.
«Сейчас мы уже активно ведем продажи круизов на 2025 год. Видно, что люди планируют свои продолжительные отпуска. Мы наблюдаем высокую глубину продаж продолжительных круизов по таким направлениям, как Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Соловецкие острова, Ростов-на-Дону», - отметила Гончарова.
Она также отметила, что стоимость одного турдня на теплоходе обойдется россиянам от 4,5 тысячи рублей.
«Стоимость разнится на теплоходы разного класса. Есть теплоходы класса стандарт, есть теплоходы класса люкс. Например, сейчас можно говорить о цене, начинающейся от 4,5 тысячи рублей в день на одного человека и до 15 тысяч рублей в среднем. Это цена включает трехразовое питание, сам проезд в каюте размещения, развлекательные программы на борту теплохода и очень насыщенный экскурсионный пакет в каждом городе», - заключила эксперт.
Ранее руководитель комиссии РСТ по круизам Алексей Растегаев рассказал НСН, что летом 2024 года спрос на речные круизы в России вырос минимум на 15%.
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