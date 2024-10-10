«Неделя по Волге»: Россияне минувшим летом выбирали круизы по Золотому кольцу

По ее словам, на следующий год популярностью среди круизных направлений пользуются Санкт-Петербург, Казань и Астрахань.



«Сейчас мы уже активно ведем продажи круизов на 2025 год. Видно, что люди планируют свои продолжительные отпуска. Мы наблюдаем высокую глубину продаж продолжительных круизов по таким направлениям, как Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Соловецкие острова, Ростов-на-Дону», - отметила Гончарова.

Она также отметила, что стоимость одного турдня на теплоходе обойдется россиянам от 4,5 тысячи рублей.



«Стоимость разнится на теплоходы разного класса. Есть теплоходы класса стандарт, есть теплоходы класса люкс. Например, сейчас можно говорить о цене, начинающейся от 4,5 тысячи рублей в день на одного человека и до 15 тысяч рублей в среднем. Это цена включает трехразовое питание, сам проезд в каюте размещения, развлекательные программы на борту теплохода и очень насыщенный экскурсионный пакет в каждом городе», - заключила эксперт.

Ранее руководитель комиссии РСТ по круизам Алексей Растегаев рассказал НСН, что летом 2024 года спрос на речные круизы в России вырос минимум на 15%.

