«От 5 до 20 тысяч за ночь»: В РСТ рассказали, во сколько обходятся речные круизы

Летом 2024 года спрос на речные круизы в России вырос минимум на 15%, одна ночь на теплоходе сегодня обойдется от пяти до двадцати тысяч рублей, заявил НСН руководитель комиссии РСТ по круизам Алексей Растегаев.

Круизы по рекам России бьют рекорд по количеству туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В этом году в круизы по рекам России отправятся рекордные 750 тысяч путешественников - этот вид отдыха постепенно становится одним из самых популярных. Растегаев рассказал, куда сегодня можно уплыть.