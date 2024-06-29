Дети из России отправятся в аналог «Артека» в КНДР в конце июля
Первая группа российских детей отправится в конце июля в аналог детского лагеря «Артек» в КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на председателя правления «Движения первых» Григория Гурова.
По его словам, ожидается большое количество желающих. В КНДР «хорошие условия», отметил Гуров.
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН ранее рассказал, что в Северной Корее есть места, которые могут заинтересовать российских туристов, однако КНДР придется мериться сервисом с Таиландом, чтобы привлечь туристов из Приморья, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru