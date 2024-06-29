Дети из России отправятся в аналог «Артека» в КНДР в конце июля

По его словам, ожидается большое количество желающих. В КНДР «хорошие условия», отметил Гуров.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН ранее рассказал, что в Северной Корее есть места, которые могут заинтересовать российских туристов, однако КНДР придется мериться сервисом с Таиландом, чтобы привлечь туристов из Приморья, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

