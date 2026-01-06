Польша и Дания предупредили о риске распада НАТО из-за угроз союзникам

Европейские лидеры заявили, что любые угрозы или нападения одного члена НАТО на другого подрывают саму основу существования альянса. С таким предупреждением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом в Париж на встречу «коалиции желающих», следует из его заявлений журналистам.

По словам Туска, Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы. Он подчеркнул, что в США должны осознавать, что попытки подорвать устои НАТО не получат поддержки ни в одной европейской стране.