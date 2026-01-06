Польша и Дания предупредили о риске распада НАТО из-за угроз союзникам
Европейские лидеры заявили, что любые угрозы или нападения одного члена НАТО на другого подрывают саму основу существования альянса. С таким предупреждением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом в Париж на встречу «коалиции желающих», следует из его заявлений журналистам.
По словам Туска, Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы. Он подчеркнул, что в США должны осознавать, что попытки подорвать устои НАТО не получат поддержки ни в одной европейской стране.
Схожую позицию высказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она заявила, что военное нападение Соединенных Штатов на другую страну НАТО фактически означало бы остановку взаимодействия внутри альянса и конец системы безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. Фредериксен также отметила, что заявления американского президента о возможном захвате Гренландии следует воспринимать всерьез, добавив, что не допустит угроз в адрес Дании и ее автономных территорий.
Германия, Франция, Великобритания, Польша, Испания и Италия в совместном заявлении потребовали уважать территориальную целостность Дании. В документе подчеркивается, что Арктика является приоритетным регионом для НАТО, а безопасность Королевства Дания, включая Гренландию, должна обеспечиваться коллективно всеми союзниками, в том числе США, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп оценил доходы США от торговых тарифов в $650 миллиардов
- Польша и Дания предупредили о риске распада НАТО из-за угроз союзникам
- Гарантии безопасности Украине от «коалиции желающих» могут включать военные меры
- Патриарх Кирилл призвал неверующих «открыть сердце Богу»
- Орбан: Кредит Киеву в €800 млрд навредит народу Европы
- Россия поддержала Делси Родригес во главе Венесуэлы
- В конгрессе США призвали обсудить импичмент Трампа из-за Венесуэлы
- Льготы или штрафы? Как изменится рынок загородного жилья в 2026 годом
- Венгерский кинорежиссер Бела Тарр умер в возрасте 70 лет
- СМИ: Танкер «Маринера» под росийским флагом подвергся попытке захвата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru