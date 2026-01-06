Польша и Дания предупредили о риске распада НАТО из-за угроз союзникам

Европейские лидеры заявили, что любые угрозы или нападения одного члена НАТО на другого подрывают саму основу существования альянса. С таким предупреждением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом в Париж на встречу «коалиции желающих», следует из его заявлений журналистам.

По словам Туска, Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы. Он подчеркнул, что в США должны осознавать, что попытки подорвать устои НАТО не получат поддержки ни в одной европейской стране.

Европейские лидеры выпустили совместное заявление по Гренландии

Схожую позицию высказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она заявила, что военное нападение Соединенных Штатов на другую страну НАТО фактически означало бы остановку взаимодействия внутри альянса и конец системы безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. Фредериксен также отметила, что заявления американского президента о возможном захвате Гренландии следует воспринимать всерьез, добавив, что не допустит угроз в адрес Дании и ее автономных территорий.

Германия, Франция, Великобритания, Польша, Испания и Италия в совместном заявлении потребовали уважать территориальную целостность Дании. В документе подчеркивается, что Арктика является приоритетным регионом для НАТО, а безопасность Королевства Дания, включая Гренландию, должна обеспечиваться коллективно всеми союзниками, в том числе США, передает «Радиоточка НСН».

