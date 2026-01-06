Трамп оценил доходы США от торговых тарифов в $650 миллиардов
Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные его администрацией торговые пошлины принесли американскому бюджету около 650 миллиардов долларов. По его словам, эти средства уже привлечены в экономику страны и в ближайшее время поступят в казну.
Выступая перед республиканскими конгрессменами в Вашингтоне, Трамп подчеркнул, что тарифная политика стала источником роста доходов государства. Он также выразил недовольство тем, что, по его мнению, американские СМИ уделяют этому недостаточно внимания.
Заявление прозвучало на фоне ожиданий решения Верховного суда США, которому предстоит определить законность введения импортных пошлин. Ранее апелляционный суд пришел к выводу, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года не предоставляет президенту права самостоятельно вводить тарифы.
Администрация настаивает, что пошлины были введены в рамках экстренных полномочий и связаны с обеспечением национальной безопасности. Если Верховный суд признает, что решение принималось с нарушением установленных процедур, властям США может потребоваться вернуть импортерам уже уплаченные пошлины, передает «Радиоточка НСН».
