Трамп оценил доходы США от торговых тарифов в $650 миллиардов

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные его администрацией торговые пошлины принесли американскому бюджету около 650 миллиардов долларов. По его словам, эти средства уже привлечены в экономику страны и в ближайшее время поступят в казну.

Выступая перед республиканскими конгрессменами в Вашингтоне, Трамп подчеркнул, что тарифная политика стала источником роста доходов государства. Он также выразил недовольство тем, что, по его мнению, американские СМИ уделяют этому недостаточно внимания.

Трамп: Потери США от отмены пошлин могут превысить $3 трлн

Заявление прозвучало на фоне ожиданий решения Верховного суда США, которому предстоит определить законность введения импортных пошлин. Ранее апелляционный суд пришел к выводу, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года не предоставляет президенту права самостоятельно вводить тарифы.

Администрация настаивает, что пошлины были введены в рамках экстренных полномочий и связаны с обеспечением национальной безопасности. Если Верховный суд признает, что решение принималось с нарушением установленных процедур, властям США может потребоваться вернуть импортерам уже уплаченные пошлины, передает «Радиоточка НСН».

