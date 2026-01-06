Трамп оценил доходы США от торговых тарифов в $650 миллиардов

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные его администрацией торговые пошлины принесли американскому бюджету около 650 миллиардов долларов. По его словам, эти средства уже привлечены в экономику страны и в ближайшее время поступят в казну.

Выступая перед республиканскими конгрессменами в Вашингтоне, Трамп подчеркнул, что тарифная политика стала источником роста доходов государства. Он также выразил недовольство тем, что, по его мнению, американские СМИ уделяют этому недостаточно внимания.