Россия поддержала Делси Родригес во главе Венесуэлы
Россия солидарна с правительством Венесуэлы и приветствует усилия официальных властей по защите государственного суверенитета. Как сообщает RT, об этом заявили в российском МИД.
Отмечается, что Москва поддержала вступление Делси Родригес в должность уполномоченного президента на основании соответствующего решения конституционной палаты Верховного суда страны.
«Это демонстрирует решимость боливарианского правительства обеспечить единство... купировать риски конституционного кризиса и создать необходимые условия для развития Венесуэлы перед лицом вопиющих неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне», - указали в ведомстве.
Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Россия готова продолжать оказывать необходимую поддержку дружественной Венесуэле.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Москва осуждает акт агрессии США против Венесуэлы и призывает немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
