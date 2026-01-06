Россия поддержала Делси Родригес во главе Венесуэлы

Отмечается, что Москва поддержала вступление Делси Родригес в должность уполномоченного президента на основании соответствующего решения конституционной палаты Верховного суда страны.

«Это демонстрирует решимость боливарианского правительства обеспечить единство... купировать риски конституционного кризиса и создать необходимые условия для развития Венесуэлы перед лицом вопиющих неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне», - указали в ведомстве.

Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Россия готова продолжать оказывать необходимую поддержку дружественной Венесуэле.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Москва осуждает акт агрессии США против Венесуэлы и призывает немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».