В России временно запретили ввоз ряда детских смесей Nestle

Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию ряда детских сухих смесей из-за риска содержания токсина цереулида. Ограничения касаются продукции под брендами NAN и Nestogen, а также лечебных смесей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о смесях NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, Nestogen Комфорт и Алфаре Амино с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года. Решение принято после получения информации от производителя о возможном наличии токсина в продукции.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, цереулид был выявлен в сырье внешнего поставщика — растительных маслах. Употребление продуктов с повышенным содержанием этого токсина может вызывать рвоту и диарею в течение шести часов после приема. Симптомы могут напоминать пищевое отравление или аллергию на белок коровьего молока.

В ведомстве подчеркнули, что оборот указанной продукции на территории России запрещен. Детские смеси не входят в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, поэтому потребителям рекомендовали особенно внимательно учитывать информацию о запрете при выборе питания для детей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:РоспотребнадзорИмпортРоссия

