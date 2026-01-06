В России временно запретили ввоз ряда детских смесей Nestle

Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию ряда детских сухих смесей из-за риска содержания токсина цереулида. Ограничения касаются продукции под брендами NAN и Nestogen, а также лечебных смесей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о смесях NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, Nestogen Комфорт и Алфаре Амино с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года. Решение принято после получения информации от производителя о возможном наличии токсина в продукции.