В России временно запретили ввоз ряда детских смесей Nestle
Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию ряда детских сухих смесей из-за риска содержания токсина цереулида. Ограничения касаются продукции под брендами NAN и Nestogen, а также лечебных смесей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о смесях NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, Nestogen Комфорт и Алфаре Амино с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года. Решение принято после получения информации от производителя о возможном наличии токсина в продукции.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, цереулид был выявлен в сырье внешнего поставщика — растительных маслах. Употребление продуктов с повышенным содержанием этого токсина может вызывать рвоту и диарею в течение шести часов после приема. Симптомы могут напоминать пищевое отравление или аллергию на белок коровьего молока.
В ведомстве подчеркнули, что оборот указанной продукции на территории России запрещен. Детские смеси не входят в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, поэтому потребителям рекомендовали особенно внимательно учитывать информацию о запрете при выборе питания для детей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов в России
- В России временно запретили ввоз ряда детских смесей Nestle
- США обсудят с союзниками Украины «поддержку в случае нападения»
- Трамп оценил доходы США от торговых тарифов в $650 миллиардов
- Польша и Дания предупредили о риске распада НАТО из-за угроз союзникам
- Гарантии безопасности Украине от «коалиции желающих» могут включать военные меры
- Патриарх Кирилл призвал неверующих «открыть сердце Богу»
- Орбан: Кредит Киеву в €800 млрд навредит народу Европы
- Россия поддержала Делси Родригес во главе Венесуэлы
- В конгрессе США призвали обсудить импичмент Трампа из-за Венесуэлы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru