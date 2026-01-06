Гарантии безопасности Украине от «коалиции желающих» могут включать военные меры

Страны «коалиции желающих» обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности в виде «связывающих обязательств», которые будут действовать в случае возможного нападения России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект итоговой декларации саммита объединения.

Согласно документу, обязательства могут предусматривать использование военного потенциала, разведывательной и логистической поддержки, дипломатические шаги, а также введение дополнительных санкций. Предполагается, что речь идет о системе политически и юридически обязывающих гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня.