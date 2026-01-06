Гарантии безопасности Украине от «коалиции желающих» могут включать военные меры

Страны «коалиции желающих» обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности в виде «связывающих обязательств», которые будут действовать в случае возможного нападения России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект итоговой декларации саммита объединения.

Согласно документу, обязательства могут предусматривать использование военного потенциала, разведывательной и логистической поддержки, дипломатические шаги, а также введение дополнительных санкций. Предполагается, что речь идет о системе политически и юридически обязывающих гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня.

Литва готова отправить на Украину до 150 военных в рамках гарантий безопасности

Источники агентства отмечают, что ранее европейские союзники сосредотачивались в основном на военной помощи Киеву, однако теперь акцент смещается в сторону именно юридически оформленных гарантий. При этом возможность прямого военного ответа, по словам собеседников, может вызвать споры внутри ряда европейских стран.

По данным Reuters, европейские чиновники рассчитывают, что инициативы коалиции будут дополнены обязательствами со стороны США, которые обсуждаются в ходе двусторонних контактов с Украиной, передает «Радиоточка НСН».

