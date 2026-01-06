Гарантии безопасности Украине от «коалиции желающих» могут включать военные меры
Страны «коалиции желающих» обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности в виде «связывающих обязательств», которые будут действовать в случае возможного нападения России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект итоговой декларации саммита объединения.
Согласно документу, обязательства могут предусматривать использование военного потенциала, разведывательной и логистической поддержки, дипломатические шаги, а также введение дополнительных санкций. Предполагается, что речь идет о системе политически и юридически обязывающих гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня.
Источники агентства отмечают, что ранее европейские союзники сосредотачивались в основном на военной помощи Киеву, однако теперь акцент смещается в сторону именно юридически оформленных гарантий. При этом возможность прямого военного ответа, по словам собеседников, может вызвать споры внутри ряда европейских стран.
По данным Reuters, европейские чиновники рассчитывают, что инициативы коалиции будут дополнены обязательствами со стороны США, которые обсуждаются в ходе двусторонних контактов с Украиной, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гарантии безопасности Украине от «коалиции желающих» могут включать военные меры
- Патриарх Кирилл призвал неверующих «открыть сердце Богу»
- Орбан: Кредит Киеву в €800 млрд навредит народу Европы
- Россия поддержала Делси Родригес во главе Венесуэлы
- В конгрессе США призвали обсудить импичмент Трампа из-за Венесуэлы
- Льготы или штрафы? Как изменится рынок загородного жилья в 2026 годом
- Венгерский кинорежиссер Бела Тарр умер в возрасте 70 лет
- СМИ: Танкер «Маринера» под росийским флагом подвергся попытке захвата
- Roblox ввел для чатов обязательную верификацию возраста по биометрии
- «Квинтэссенция любви и самоотдачи»: Тутта Ларсен рассказала, как встречает Рождество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru