«Прорыва не будет»: Прямые рейсы в Монголию заинтересуют только тревел-блогеров

«У нас пока нет ни одного российского туроператора, который бы организовывал групповые масштабные туры в Монголию. Если есть, это тревел-блогеры, частным образом это все происходит. Как люди у нас летают в Турцию или Египет, такого нет. Будем надеяться, что возросший интерес приведет к тому, что Монголия будет использоваться не только как хаб. От одной договоренности прорыва не будет, нужно, чтобы туроператоры были заинтересованы», - объяснил он.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что россияне не ездят в Монголию или Марокко, но с удовольствием летают на Кубу и в Венесуэлу.

