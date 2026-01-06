США обсудят с союзниками Украины «поддержку в случае нападения»

США рассматривают возможность участия в обеспечении гарантий безопасности Украины в рамках договоренностей с «коалицией желающих». Об этом сообщают Bloomberg и издание «Суспiльне» со ссылкой на проект декларации, который стороны планируют согласовать по итогам встречи в Париже.

Согласно документу, США готовы поддержать Украину в случае возможного будущего нападения со стороны России. В проекте отмечается, что меры по обеспечению безопасности будут координироваться европейскими государствами при участии американской стороны, в том числе с использованием ресурсов США — разведывательных и логистических возможностей.

Гарантии безопасности Украине от «коалиции желающих» могут включать военные меры

При этом предполагается, что Вашингтон возьмет на себя обязательства поддержать задействованные силы в случае атаки.

Как следует из чернового текста, союзники намерены обеспечивать безопасность Украины в воздухе, на море и на суше. В документе подчеркивается, что такие меры должны быть реализованы по запросу Киева после достижения устойчивого режима прекращения боевых действий, передает «Радиоточка НСН».

