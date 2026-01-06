Патриарх Кирилл призвал неверующих «открыть сердце Богу»
Неверующим следует в Рождество открыть сердце Богу. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В своём рождественском послании он указал, что исцеление жизни человека и мира, согласно христианскому учению, будут возможны только через единение с Богом.
«Лишь во Христе Иисусе обретается единство с Богом и подлинный смысл жизни человека, от создания миpa призванного к вечности», - отметил глава Русской православной церкви.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что апокалипсис непременно состоится, однако никто не знает, в какой момент он наступит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru