Патриарх Кирилл призвал неверующих «открыть сердце Богу»

В своём рождественском послании он указал, что исцеление жизни человека и мира, согласно христианскому учению, будут возможны только через единение с Богом.

«Лишь во Христе Иисусе обретается единство с Богом и подлинный смысл жизни человека, от создания миpa призванного к вечности», - отметил глава Русской православной церкви.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что апокалипсис непременно состоится, однако никто не знает, в какой момент он наступит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».