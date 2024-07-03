«Идеально круглый год»: Отдых на двоих на Сейшелах обойдется в 250 тысяч рублей
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что прямые рейсы на Сейшелы удешевят перелеты в сезоны низкой активности.
Прямые рейсы на Сейшелы удешевят перелеты в сезоны низкой активности, сегодня цены на авиабилеты стартуют от 80 тысяч рублей на одного человека, рассказал в беседе с НСН гендиректор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов.
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты на Сейшелы со 2 октября, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Так, рейсы будут выполняться два раза в неделю со 2 по 26 октября, а с 28 октября их число увеличат до трех в неделю.
«Сейчас пока народ летает несколькими маршрутами: через Дубай, через Катар. Прямые рейсы – это всегда удобнее, а в определенные сезоны еще и дешевле. Дешевле будет в низкие сезоны, когда мало желающих полететь. Сейшелы – это одно из самых красивых мест на планете. Конечно, прямые перелеты привлекут туристов», - отметил он.
По его словам, на островах представлены отели на любой бюджет, поэтому в целом отдохнуть в красивейшем месте мира можно за 250 тысяч рублей на двоих.
«Перелет сегодня можно найти в районе 80-90 тысяч рублей на человека, а проживание обойдется минимум в 9 тысяч рублей за ночь на двоих. Можно отдохнуть за 250 тысяч рублей за неделю на двоих и выше. Дальше уже нет предела воображению. Отелей стало на островах больше, направление становится все более популярным. Наши туристы обычно выбирают самые лучшие отели. Есть и виллы собственные с бассейнами и так далее. Всего островов 115, все они очень разные, можно останавливаться на разных, чтобы посмотреть красивейшие пляжи и подводный мир. Это не как Турция, когда лежишь на пляже все дни и пьешь пиво. Тут именно путешествия, сезонности на Сейшелах нет, можно отдыхать в любое время года с идеальной погодой», - рассказал собеседник НСН.
Россияне в 2023 году побили исторический рекорд по турпотоку на Сейшелы (38, 1 тысячи визитов), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает «Радиоточка НСН».
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