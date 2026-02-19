Глава ВС РФ Краснов пообещал разъяснить вопросы оспаривания сделок с жильем

На совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов он указал, что речь идёт в том числе о сделках, совершённых под влиянием мошенников.

«Верховным судом будут подготовлены разъяснения, направленные на наведение порядка в этой сфере», - подчеркнул Краснов.

Ранее Краснов заявил, что серия кадровых перестановок в судебной системе призвана повысить эффективность судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

