«Вьетнам, Китай, Таиланд российские туристы рассматривают потому, что это туристически привлекательные направления. Эти страны работают над тем, чтобы к ним ехало все больше туристов. У Лаоса, Мьянмы или Камбоджи такой туристической привлекательности нет. Буддистские храмы и слоники есть везде, рис везде растет, но туристическая привлекательность в первую очередь зависит от правительства страны, в том числе, что оно делает для безопасности или для отмены виз. Иностранному туристу должно быть комфортно, чтобы он чувствовал себя в чужой стране желанным», - рассказал Арзуманов.

До марта в азиатские и ближневосточные страны российские туристы смогут ездить по сравнительно привлекательным ценам.

«После Нового года, когда люди уже потратились на праздниках и у них денег нет, туристическому сообществу приходится завлекать туристов привлекательными ценами. Поэтому до марта можно отдыхать по приемлемым ценам, в том числе во Вьетнаме», - отметил гендиректор Tez Tour.

Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН рассказал, что высокие налоги и отсутствие средств для модернизации санаториев поставили индустрию лечебного отдыха на грань катастрофы.

