По его словам, нестабильность внешних условий, валютные колебания и растущая административная нагрузка продолжают давить на туристический бизнес.

«Думаю, стоит ожидать ещё большего числа закрытий небольших компаний. Мы находимся в периоде турбулентности. До сих пор приходится облетать Иран, что увеличивает время полёта. Мы не знаем, когда завершится СВО. Укрепившийся рубль тоже влияет на отрасль, поскольку все зарубежные туры продаются в иностранной валюте. Если турагентство получает, допустим, 10% комиссионных, то пару лет назад с тура стоимостью 100 тысяч рублей агентство получало 10 тысяч рублей, а сейчас комиссия пропорционально уменьшается, в то время как стоимость жизни растёт. Доходы туристического бизнеса падают. Кроме того, государство пытается регулировать не только направления, куда можно отправлять туристов, а куда нельзя, но и большое количество сопутствующих документов. Туроператоры, по сути, отвечают и за план "Ковёр", и за необходимость эвакуировать туристов в связи с решениями Минэкономразвития. Так было в феврале — марте, когда в большинстве случаев мы эвакуировали туристов с Ближнего Востока за свой счёт. Это не внушает оптимизма участникам отрасли», — добавил эксперт.

Ранее президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов заявил в пресс-центре НСН, что среди зарубежных направлений для летнего отдыха стоит рассмотреть также Азербайджан, который порадует и кухней, и отдыхом, и подарит уникальные эмоции.

