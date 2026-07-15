Маркетплейс не может стать турагентом и продавать туры, так как этим должны заниматься профессионалы. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

«Невозможно ни с того ни с сего маркетплейсу стать турагентом. Когда он заявляет, что, мол, купите у нас тур и получите скидку 7% — мало кто задумывается, что эти 7% — это комиссия турагента. Я услышал, что сейчас маркетплейс набирает сотрудников для продажи туров в пунктах выдачи — это нонсенс. А это уже позиционируется в масштабах всей страны. Как можно в ПВЗ продать тур? У них очень низкая квалификация. Я за здоровую конкуренцию», — рассказал он.

В свою очередь коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин не увидел в этом проблемы.